Спасатели помогли двум детям на резиновой лодке добраться до берега на Ставрополье

В Стравопольском крае двое 12-летних школьников хотели порыбачить с резиновой лодки, но чуть не утонули. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на спасателей АСГ Изобильного ПАСС СК.
Ребята рыбачили на Новотроицком водохранилище. Однако из-за сильного ветра их плавсредство, простая резиновая лодка, стало неуправляемым, и мальчиков стало относить все дальше. Тогда они позвонили спасателям, которые незамедлительно прибыли на вызов.
Они пересадили школьников, которые были одеты в спасательные жилеты, в свою лодку и доставили их на берег, никто не пострадал.
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