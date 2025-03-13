Союз потребителей предложил обязать изготовителей сообщать о небезопасной продукции

Изготовителей нужно обязать информировать органы власти и потребителей о небезопасной продукции. Об этом заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с «Абзацем».
«При этом у потребителей должно быть право вернуть товар, а у продавцов — обязанность вернуть деньги за него. Это касается не только косметики», — отметил эксперт.
За несообщение о небезопасности продукции изготовителю грозит административная ответственность. В случае, если здоровью людей был причинен тяжкий вред из-за некачественного товара, может последовать уголовное наказание, подчеркнул Шелиц.
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