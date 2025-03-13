«Союз пешеходов» выступил за запрет электросамокатов на тротуарах

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам. Идею поддержал и председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Об этом написал «Абзац» .

Соколов напомнил, что активисты еще в 2019 году хотели внести поправки в правила дорожного движения. Три года шли переговоры с Минтрансом РФ, но безрезультатно. По мнению Соколова, электросамокаты опасны для Москвы с ее узкими тротуарами. Статистика аварийности ухудшается из-за массовой езды на самокатах.

За последние два года в ДТП с электросамокатами пострадали шесть тысяч человек, погибли 87, включая девять детей. Еще больше пострадавших среди пешеходов.

Глава «Союза пешеходов» выразил надежду, что проект депутатов будет принят, но признал, что шансы невелики. Нужен переходный период, чтобы убрать электросамокаты с тротуаров. Для этого потребуется альтернатива: отдельная инфраструктура для водителей СИМ или велодорожки.