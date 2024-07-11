Системой приема опасных отходов за июнь воспользовались 12 тысяч петербуржцев
В ходе экологической акции в июне жители Санкт-Петербурга собрали свыше 50 тонн вредных отходов. Об этом сообщила Neva.Today.
Акцию поддержали более 12 тысяч человек. Комитет по природопользованию отметил высокую активность горожан в утилизации опасных отходов.
Фирма «Экострой» успешно переработала значительный объем отходов. Он включал более 26 тонн автомобильных шин и приблизительно 14 тонн различных батареек и аккумуляторов.
Кроме того, были утилизированы бытовая электроника, химические отходы, осветительные устройства, просроченные лекарства, электронные сигареты и даже противогазы вместе с их компонентами.