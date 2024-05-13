Синоптики предупредили жителей Пермского края о похолодании | 360°

Общество 13 мая 2024, 13:40 Синоптики предупредили жителей Пермского края о похолодании

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В Пермском крае с 13 мая начнется неделя похолодания. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

Прохладная погода продержится в регионе до воскресенья, 19 мая. В эту неделю температура воздуха будет в среднем на восемь градусов ниже климатической нормы.

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Как добавил RT, в первые три дня недели по ночам будет до -7 градусов. К воскресенью начнет теплеть, днем 19 мая воздух прогреется до +20 градусов.

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