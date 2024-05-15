Синоптик Вильфанд посоветовал не загорать под прямыми солнечными лучами с конца мая | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:39 Синоптик Вильфанд посоветовал не загорать под прямыми солнечными лучами с конца мая

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С приближением лета, ближе к концу мая лучше не стоит загорать под прямыми лучами солнца в обеденные часы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, делать это следует только рано утром или после обеда. До конца мая находиться под прямыми солнечными лучами можно — ультрафиолет сейчас полезен в умеренных широтах, он способствует выработке витамина D.

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Информация о периодах опасности ультрафиолета есть на сайте Гидрометцентра, Вильфанд посоветовал следовать этим рекомендациям.