Синоптик Цыганков: холодный фронт придет в Москву в начале ноября

Ноябрь несет жителям Москвы неприятные погодные сюрпризы в виде холодного фронта. В ближайшие дни порывы ветра в столице достигнут 20 метров в секунду. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью RT .

По словам синоптика, последние дни октября отмечаются температурой почти на два градуса выше нормы, однако уже во второй половине четверга в городе ожидается дождь с мокрым снегом. Он продлится до субботы.

В ночь на понедельник в Москве выпадет снег. Возможны ночные заморозки, днем температура составит около 0 градусов. Самым холодным днем станет 5 ноября, ночью температура упадет до -6 градусов, резюмировал Цыганков.