Угрозу воздушной атаки объявили в 13 районах Удмуртии

В 13 районах Удмуртии объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в Telegram-канале .

«Внимание! Угроза атаки БПЛА — Малопургинский район, Воткинск, Воткинский район, Завьяловский район, Якшур-Бодьинский район, Ижевск», — написал он.

Глава региона отметил, что сообщение о ЧС в регионе получили все жители по СМС.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 50 украинских дронов. Над Ростовской областью — 26, над Курской — 12, над Белгородской — шесть, над Орловской — три, над Липецкой — один.

Также ВСУ ранним утром атаковали Сергиево-Посадский округ. По словам главы Московской области Андрея Воробьева, пострадали два человека, их госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

В результате ЧП начался пожар на подстанции. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов. Энергетики уже начали ремонтировать оборудование.