Электроснабжение части потребителей Сергиева Посада после внешнего воздействия восстановлено

Сотрудники компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение части потребителей в Сергиевом Посаде. Оно было нарушено ранее в пятницу после атаки беспилотников.
Согласно последней информации Министерства энергетики Подмосковья, электричество вновь подается в штатном режиме в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевском поселке, а также в деревне Афанасово.
В ведомстве уточнили, что восстановительные работы на территории Сергиева Посада сейчас продолжаются. Их оперативное проведение координируют специалисты штаба по безопасности электроснабжения компании «Россети Московский регион».
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