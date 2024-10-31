Синоптик Тишковец: дороги европейской части России могут покрыться «черным льдом»

«Черный лед» — тонкий слой замерзшей воды, который практически не виден на поверхности даже в свете фонарей. Каким регионам стоит быть готовыми к подобному явлению, рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, «черным льдом» могут покрыться дороги европейской части России.
«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь в условиях уменьшения облачности усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», — отметил специалист.
Синоптик также добавил, что тонкая ледовая глазурь представляет серьезную опасность для автомобилистов. Толщина слоя обычно достигает от 0,5 до 1 миллиметра.
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