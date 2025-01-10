Синоптик Шувалов: в праздник Крещения петербуржцев ждет мокрый снег

Санкт-Петербург ожидает череду переменчивых погодных условий этой зимой. После январских морозов горожане увидят признаки ранней весны, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью Gazeta.SPb .

Синоптик предсказал, что с 13 января в городе прекратится снегопад, и температура опустится до -3… -5 градусов. Однако уже 14 января ожидается потепление до +1 градуса и новый снегопад, который принесет до 10 сантиметров осадков.

15 января наступит короткое похолодание, а с 16 по 18 числа снова вернется оттепель. В субботу температура снова опустится до -3… -5 градусов, уточнил Шувалов.

В праздник Крещения Господня, 19 января, в Петербург придет новая фронтовая зона с запада. Город ждет мокрый снег и дождь, а температура поднимется до +2… +3 градусов. Такая погода продлится до 21 января. Синоптик призвал жителей города быть аккуратными из-за возможного образования гололеда под слоем снега.