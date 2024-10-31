Синоптик Михаил Леус сообщил об ухудшении погодных условий в Москве 4 ноября

В ближайшие дни в Москве ожидается резкое ухудшение погоды — в город придут сильный ветер и снегопад. Об этом радио «Говорит Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в российской столице ухудшатся в понедельник, 4 ноября. В воскресенье, 3 ноября, в городе будет относительно спокойно.

«Воскресный день в столице будет относительно спокойным, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега», — сказал специалист.

Циклонический вихрь, который придет в понедельник, принесет с собой новое усиление ветра, ожидается снижение атмосферного давления. В столице возможно образование снежного покрова до трех-пяти сантиметров.