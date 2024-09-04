Синоптик Леус пообещал москвичам теплый сентябрь с непродолжительной холодной волной

Сентябрь в российской столице будет преимущественно сухим и теплым. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, всю первую декаду месяца вероятность осадков практически нулевая. А вот после середины сентября ожидается арктическое вторжение.

Однако холодная волна будет непродолжительной, заверил эксперт. В третьей декаде вновь потеплеет до климатической нормы и даже выше.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте