Синоптик Леус пообещал москвичам теплый сентябрь с непродолжительной холодной волной

Сентябрь в российской столице будет преимущественно сухим и теплым. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, всю первую декаду месяца вероятность осадков практически нулевая. А вот после середины сентября ожидается арктическое вторжение.

Однако холодная волна будет непродолжительной, заверил эксперт. В третьей декаде вновь потеплеет до климатической нормы и даже выше.