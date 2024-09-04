Синоптик Леус пообещал москвичам теплый сентябрь с непродолжительной холодной волной
Сентябрь в российской столице будет преимущественно сухим и теплым. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, всю первую декаду месяца вероятность осадков практически нулевая. А вот после середины сентября ожидается арктическое вторжение.
Однако холодная волна будет непродолжительной, заверил эксперт. В третьей декаде вновь потеплеет до климатической нормы и даже выше.
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