Синоптик Колесов рассказал, что в Петербурге собирать грибы можно будет все начало октября

Синоптик Александр Колесов поделился прогнозом погоды для Северной столицы в октябре. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что после теплого сентября в Петербурге действительно установилась осенняя погода. На предстоящей неделе температура воздуха ожидается в диапазоне +9…+12 градусов. До середины месяца могут быть и более теплые дни.

Также Колесов обратил внимание на то, что заморозки не оказали негативного воздействия на леса, что дает возможность любителям «тихой охоты» еще в начале октября собирать грибы, хотя их количество постепенно уменьшается.