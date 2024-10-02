Синоптик Колесов рассказал, что в Петербурге собирать грибы можно будет все начало октября

Он отметил, что после теплого сентября в Петербурге действительно установилась осенняя погода. На предстоящей неделе температура воздуха ожидается в диапазоне +9…+12 градусов. До середины месяца могут быть и более теплые дни.
Также Колесов обратил внимание на то, что заморозки не оказали негативного воздействия на леса, что дает возможность любителям «тихой охоты» еще в начале октября собирать грибы, хотя их количество постепенно уменьшается.
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