Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о снегопадах

Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы, рассказал о погоде в Санкт-Петербурге. Город оказался во власти циклона, и на него обрушился снегопад, сообщила « Мойка78 ».

По словам эксперта, это не последние осадки: снег ожидается и в воскресенье, 16 марта, и в начале следующей недели.

«Ну, а дальше весна», — заявил специалист.

Колесов отметил, что Ленинградская область сейчас как будто разделена на две части. На западе холодно — до -5 градусов, а на востоке тепло — до +4 градусов. В Петербурге тоже неблагоприятные условия: город находится в холодной воздушной массе с отрицательными температурами, добавил «ФедералПресс».