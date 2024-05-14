Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую и сухую погоду в выходные | 360°

Общество 14 мая 2024, 18:26 Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую и сухую погоду в выходные

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Синоптик Александр Колесов заявил, что жителей Санкт-Петербурга ждет теплая и сухая погода в выходные. Атмосферный фронт принес в город потепление, отметил эксперт.

Он предупредил о некоторых колебаниях температуры на неделе, связанных с облачностью и холодными ветрами. Несмотря на это, осадки не придут в Северную столицу.

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Как сообщило СМИ, уже завтра, 15 мая, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.