Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую и сухую погоду в выходные | 360°

14 мая 2024, 18:26
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую и сухую погоду в выходные
Синоптик Александр Колесов заявил, что жителей Санкт-Петербурга ждет теплая и сухая погода в выходные. Атмосферный фронт принес в город потепление, отметил эксперт.
Он предупредил о некоторых колебаниях температуры на неделе, связанных с облачностью и холодными ветрами. Несмотря на это, осадки не придут в Северную столицу.
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Как сообщило СМИ, уже завтра, 15 мая, столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
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