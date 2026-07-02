Школьник из Дербента получит премию Кеосаяна за спасение детей в море

Подросток из Дербента получит 15-ю премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение двух детей в море. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

«Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой», — написала она.

В Каспийском море девятилетнюю девочку и 10-летнего мальчика унесло от берега течением. Подросток, который всего на пару лет их старше, бросился на помощь и удерживал детей над водой до прибытия спасателей.

Свой поступок мальчик объяснил примером отца: тот в прошлом несколько раз спасал людей в аквапарке.

Ранее премию имени Тиграна Кеосаяна получали воспитательницы детского сада, спасшие малышей от мужчины с ножом, семья погибшего при нападении на техникум охранника из Анапы, дворник, поймавший выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также другие люди, рискнувшие собой ради помощи окружающим.