Спасший ребенка в Петербурге дворник раскрыл, что сделал с миллионом рублей

Получивший премию имени Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка в Санкт-Петербурге дворник Хайрулло Ибадуллаев признался, что отправил деньги больному отцу в Узбекистан. Об этом сообщила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«Деньги, спасибо, отдали. Отправлю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо», — сказал мужчина.

По его словам, он не ждал награды, просто сделал то, что должен был.

Размер премии составил миллион рублей. Получателей награды отбирает лично Симоньян. Ибадуллаев стал четвертым лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна.

Ранее супруга Ибадуллаева призналась, что гордится мужем и назвала его героем. Дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа многоэтажки 22 февраля.