«Важна каждая секунда». Школьник спас двух тонущих в Каспийском море детей

RT: 12-летний мальчик спас двух детей в море в Дербенте

Подросток, которому всего 12 лет, спас девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика, которых сильное течение унесло в открытое Каспийское море в Дербенте. О своем поступке школьник рассказал RT .

Мальчик купался неподалеку и увидел, что двое детей начали тонуть и звать на помощь. Подросток поплыл к ним, подхватил обоих под мышки и удерживал на воде до прибытия спасателя и тренера.

«Я осознавал, что если я не среагирую быстро, то они, возможно, утонут», — рассказал он.

Школьник объяснил, что решил помочь детям по примеру отца. Тот в школьные годы несколько раз спасал людей в аквапарке.

«Я понял, что важна каждая секунда. Как будто папа подтолкнул меня на помощь», — сказал мальчик.

Он добавил, что родители, младший брат, дядя, бабушка и дедушка обрадовались его поступку.

Ранее на Голубом озере у деревни Золотово первокурсник Воскресенского колледжа спас тонущего подростка. Студент заметил, что ребенок начал уходить под воду, и помог ему выбраться на берег.