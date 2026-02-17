Охранник техникума в Анапе посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна

Премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно присудили охраннику индустриального техникума в Анапе Николаю Замараеву, погибшему при стрельбе в учебном заведении. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

«Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев», — написала она, отметив, что Замараев закрыл собой студентов во время нападения.

Награду и денежную премию в размере миллиона рублей передали вдове погибшего.

Охранник действовал по инструкции: заметив вооруженного человека, он заблокировал вход, однако нападавший выстрелил через дверь и пробил бронежилет. Несмотря на тяжелое ранение, Замараев успел нажать тревожную кнопку и передать сигнал по рации, что спасло преподавателей и студентов.

Стрелка оперативно задержали полицейские. На территории техникума сделают памятное место, где установят фотографию охранника и положат цветы.