Охранник техникума в Анапе посмертно получил премию имени Тиграна Кеосаяна

Симоньян: погибшего в Анапе охранника наградили премией имени Тиграна Кеосаяна
Премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно присудили охраннику индустриального техникума в Анапе Николаю Замараеву, погибшему при стрельбе в учебном заведении. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.
«Третью премию имени Тиграна получил охранник из Анапы Николай Замараев», — написала она, отметив, что Замараев закрыл собой студентов во время нападения.
Награду и денежную премию в размере миллиона рублей передали вдове погибшего.
Охранник действовал по инструкции: заметив вооруженного человека, он заблокировал вход, однако нападавший выстрелил через дверь и пробил бронежилет. Несмотря на тяжелое ранение, Замараев успел нажать тревожную кнопку и передать сигнал по рации, что спасло преподавателей и студентов.
Стрелка оперативно задержали полицейские. На территории техникума сделают памятное место, где установят фотографию охранника и положат цветы.