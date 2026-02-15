Героини из детсада в Бугуруслане первыми получили премии имени Тиграна Кеосаяна

Воспитательницы детского сада в Бугуруслане Лия Галеева и Людмила Платонова, защитившие детей от вооруженного ножом мужчины, стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале .

Каждая из женщин получила по одному миллиону рублей за предотвращение трагедии.

Когда пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад, Галеева и Платонова не растерялись: забаррикадировались с детьми в помещении и удерживали дверь до приезда полиции.

Благодаря их действиям никто из детей не пострадал. Нападавшего задержали.

Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что женщины получат по 500 тысяч рублей из регионального бюджета.

Премию Тиграна Кеосаяна после его смерти утвердила вдова режиссера Маргарита Симоньян. Она заявила, что сама будет выдавать ее «хорошим, правильным людям» не реже 10 раз в год.