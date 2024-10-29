Съезды на ЗСД в Петербурге перекроют из-за строительства Витебской развязки

Съезды на развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге перекроют с конца октября до начала ноября. Ограничения будут действовать только в ночное время. Об этом сообщила Neva.Today .

Как рассказали в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», остановка движения коснется развязки ЗСД с Благодатной улицей. Соответствующие меры приняли для обеспечения условий при строительстве Витебской развязки.

Съезд на Благодатную улицу закроют с 29 на 30 октября и с 31 октября на 1 ноября. С Благодатной улицы в южном направлении — с 29 октября по 5 ноября. Время проведения работ — с 23 до 6 часов.