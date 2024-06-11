Сенатор Гумерова призвала оценить механизмы поддержки абитуриентов

При поступлении в вузы нужно добавлять баллы согласно профилю, а не учитывать только отличников ГТО. Об этом рассказала RT председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она подчеркнула, что нужно учитывать все заслуги абитуриента, а не только спортивные. В частности, волонтерскую деятельность, участие в олимпиадах и другое.

«Я больше склонна, чтобы баллы „усиливались“ в том направлении, куда поступают наши дети, какое образование они хотели бы получить», — отметила сенатор.

Она добавила, что в настоящее время механизмы поддержки абитуриентов требуют всесторонней и комплексной оценки.

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