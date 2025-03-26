Семья в Подмосковье развелась из-за аллергии жены на сперму мужа

В Московской области супруги подали на развод из-за того, что девушка страдала от аллергии на сперму мужа. Об этом случае аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова рассказала mk.ru.

По словам врача, к ней на прием пришла девушка, которая пожаловалась на необычные симптомы. Во время полового акта с мужем внутри у нее постоянно все чесалось. Если сперма попадала на кожу, то она начинала краснеть и зудеть.

Поэтому девушке приходилось каждый раз выпивать антигистаминные препараты. Брак длился около трех лет, при этом после свадьбы таких проблем не наблюдалось. Симптомы аллергии стали усиливаться со временем. Пациентка пыталась избавиться от аллергии с помощью лекарств, но ничего не помогало.

Попова отметила, что постоянный прием антигистаминных мог бы спровоцировать осложнения, а секс с презервативом лишал семью возможности родить детей. В итоге супруги развелись.

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