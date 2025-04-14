Сексолог Никитина: сокращение рабочего дня женщинам не повысит рождаемость

Инициатива по сокращению рабочего дня для женщин на один час вызвала неоднозначную реакцию среди экспертов. Своим мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась сексолог и психотерапевт Лариса Никитина.

Специалист считает, что это предложение хорошее, но одного часа недостаточно для повышения рождаемости. По словам Никитиной, необходимы «конкретные социальные меры».

Сексолог подчеркнула, что домашние обязанности часто лежат на женщинах, а мужчины занимают позицию «добытчика», что оставляет мало времени для семьи и воспитания детей. Поэтому сокращение рабочего дня не приведет к существенному улучшению демографической ситуации. Инициатива должна сопровождаться реальными шагами со стороны государства по поддержке семей, подчеркнула собеседница.