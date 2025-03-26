«СберСтрахование»: россияне предпочитают съезжать от родителей в 26 лет

Большинство россиян начинают самостоятельную жизнь в 26 лет. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование».

По данным аналитиков, чаще всего респонденты выбирают съемное жилье (41%), а 36% отдают предпочтение переезду в собственные квартиры. Четверть россиян считают важным иметь свое жилье перед переездом, при этом 76% отметили, что самый доступный вариант покупки квартиры — это ипотека.

В то же время 12% участников опроса заявили, что переезд не нужен и жить лучше всего вместе со старшими родственниками.

Наиболее рано отделяются жители Томска, Иркутска и Омска — в 24 года, позже всех — в Пензе, Оренбурге и Набережных Челнах (28 лет).