Садовод Воронова: после сбора урожая почва должна отдохнуть в течение пяти дней

Садовод Ольга Воронова рассказала, как обрабатывать грядки после сбора урожая. Первые три-пять дней почва должна отдохнуть, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

По истечении указанного времени необходимо аккуратно убрать остатки растений и выкопать корни. Следующий шаг — использование специального средства, направленного на уничтожение возбудителей болезней, добавила специалист.

По ее словам, после данной процедуры в землю нужно ввести микробиологическое удобрение. Оно поможет восстановить микрофлору.

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