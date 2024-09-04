Садовод Воронова: после сбора урожая почва должна отдохнуть в течение пяти дней

Садовод Ольга Воронова рассказала, как обрабатывать грядки после сбора урожая. Первые три-пять дней почва должна отдохнуть, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По истечении указанного времени необходимо аккуратно убрать остатки растений и выкопать корни. Следующий шаг — использование специального средства, направленного на уничтожение возбудителей болезней, добавила специалист.

По ее словам, после данной процедуры в землю нужно ввести микробиологическое удобрение. Оно поможет восстановить микрофлору.