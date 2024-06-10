Садовод Ульянова посоветовала не сажать смородину рядом с вишней и малиной

Смородина растет в большинстве регионов России и считается достаточно неприхотливым кустарником, однако соседство с некоторыми растениями может ему навредить. Об этом «ТСН24» рассказала садовод Ирина Ульянова.

По ее словам, нужно тщательнее выбирать место для посадки смородины. Иначе она может давать маленький урожай из-за неблагоприятного соседства.

«На мой взгляд, уход за смородиной простой: не сажать рядом вишню, сливу и малину, будет вам хороший урожай», — отметила садовод.

Она добавила, что ягода богата витамином С и аскорбиновой кислотой и очень полезна для здоровья.

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