RT выяснил, что топ-менеджер «международного ФБК»* Леонид Волков** живет в двухэтажном таунхаусе стоимостью один миллион долларов, расположенном в пригороде Вильнюса. Об этом изданию стало известно благодаря методам геопространственной аналитики и материалам местных СМИ.

С помощью сервиса панорамного просмотра улиц RT удалось определить адрес и узнать стоимость дома. Он расположен на улице Жуведру в районе Валакупяй, рядом с лесом и рекой Вилия, которая отделяет его от Веркяйского регионального парка. Неподалеку находятся пляж, больница и несколько школ.

Журналистам удалось выяснить, что площадь одного этажа составляет 217 квадратных метров. Это означает, что общая площадь дома превышает 400 квадратных метров.

Хотя объявлений о продаже именно этого дома не было, аналогичные объекты такого же размера выставляются на продажу по цене около миллиона долларов. При этом Леонид Волков** неоднократно утверждал, что ФБК* функционирует исключительно за счет мелких пожертвований от большого числа физических лиц.

* ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

** Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ