Ростов-на-Дону накроет буря с ливнями 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Ростов-на-Дону придет буря с ливнями. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +7 до +13 градусов, написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на прогноз синоптиков.

Во второй половине дня в пятницу поднимется юго-западный ветер до 16 метров в секунду. В субботу, 2 ноября, в городе продолжит действовать штормовая погода. Специалисты предупреждают, что находится в это время на улице будет опасно.

За шесть часов в Ростове-на-Дону выпадет около 1,7 миллиметра осадков, предупредили синоптики.