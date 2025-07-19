ВС России начали массированную атаку на Украину

«РВ»: ВС РФ наносят массированный удар по Украине, в воздух подняли Ту-95МС

ВС России устроили массированную атаку на Украину. Для этой цели военные применили почти 100 дронов, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Уже около 80 ударных БПЛА в воздушном пространстве Украины. Еще больше дронов ожидается ночью», — отметили в публикации.

По данным военкоров, пуски производились с восьми направлений. В украинских пабликах появилась информация, что Воздушно-космические силы России подняли в воздух ракетоносцы Ту-95МС.

Кроме того, сообщалось о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги включили в 13 областях страны.

Также о взрывах сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. На месте одного из прилетов произошел пожар.