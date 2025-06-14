Лотерея на удачу. Старый загранпаспорт может сорвать путешествие?
Вице-президент АТОР Мурадян посоветовал переходить на 10-летние загранпаспорта
Обладатели заграничных паспортов старого образца с пятилетним сроком действия и без биометрии столкнулись с новыми ограничениями, причем не только за рубежом, но и внутри страны. Теперь для путешествий необходим биометрический документ, иначе поездка может вовсе не состояться. Подробности — в материале 360.ru.
Поездки за границу со старым загранником в 2025 году
В СМИ появилась информация, что с начала 2025 года несколько европейских государств официально прекратили принимать россиян с загранпаспортами старого образца. В список вошли Дания, Норвегия и Эстония. Франция делает исключение для тех, кто получил шенгенскую визу до 1 июня, а также для детей до 15 лет, сообщил «Царьград».
Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил 360.ru, что на самом деле запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет.
«Сейчас есть процедура, по которой ряд стран шенгенского союза не принимает на визу паспорта старого образца, но при этом директива Евросоюза четко говорит о том, что если в паспорте старого образца есть действующая виза, то до окончания ее срока возможно совершить поездку в эту страну именно с этим документом», — подчеркнул эксперт.
Однако туроператоры рекомендуют россиянам отказываться от пятилетних документов без биометрии.
Общая рекомендация, конечно, прекратить получать пятилетние паспорта на совершеннолетних россиян и начинать получать 10-летние, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ.
Артур Мурадян
вице-президент АТОР
Для детей малого возраста имеют смысл пятилетние паспорта, отметил Мурадян. Документ нового образца следует оформлять с 14-16 лет.
«До этого времени, как правило, ограничений на использование не биометрических паспортов мы не отмечаем. Даже в правилах Евросоюза по приему документов на шенгенскую визу стоит, что до 16 лет можно использовать пятилетний не биометрический паспорт», — подчеркнул специалист.
Трудности в поездках по России
Особые сложности возникли у желающих попасть в Калининград. В компании «РЖД» предупредили, что литовские таможенники стали высаживать пассажиров без биометрии из поездов.
«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с не биометрическими заграничными паспортами», — заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Пассажирам дали несколько рекомендаций для предотвращений таких ситуаций:
- приобретать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением (независимо от наличия шенгенской визы) упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД);
- заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики.
«При отсутствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления», — добавили в ФПК.
Авиаперелеты со старым загранпаспортом
Проблемы возникают и у тех, кто путешествует на самолете. Авиаперевозчики не берут на борт пассажиров, если возникают сомнения в их праве на въезд.
Был случай, когда женщине пришлось срочно делать биометрический паспорт, чтобы вернуться из Венгрии через Эстонию, сообщило издание Pravda.ru.
Как сделать загранпаспорт быстро
По месту постоянной регистрации срок оформления загранпаспорта — до месяца, по месту временной регистрации или без нее — до трех месяцев и до трех рабочих дней — при экстренных обстоятельствах. Например, смерть родственника за рубежом.
Загранпаспорт нового образца действует 10 лет. Цифровое фото на документ делают в подразделении МВД, у россиян старше 12 лет снимают отпечатки пальцев.
За оформление придется заплатить госпошлину в три тысячи рублей до 14 лет, и шесть тысяч — если старше.
Паспорт сделают за три дня если:
- необходимо срочное лечение за границей. Для этого потребуется письмо из российской и зарубежной клиник, чтобы подтвердить необходимость поездки;
- близкий родственник за границей тяжело заболел или умер. Нужно заверенное сообщение из-за рубежа о тяжелом заболевании близкого родственника или о его смерти. Речь идет о супругах, родителях, детях, внуках, супругах детей, братьях и сестрах, дедушках и бабушках.
«Органы МВД, отвечающие за выдачу загранпаспортов, теперь на вполне законных основаниях предоставляют услугу срочного оформления. Без нее срок где-то месяц, с ней — до 10 дней можно оформить паспорт нового образца, если у вас нету никаких ограничений на выезд с территории России», — заявил Мурадян.
Какие документы нужны для загранпаспорта
- основной паспорт;
- ранее выданные загранпаспорта (действующие или просроченные);
- фотографии;
- заявление (онлайн или бумажное);
- квитанция об оплате госпошлины.
- Загранпаспорт можно оформить через «Госуслуги», в МФЦ или подразделении МВД.