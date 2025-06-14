Лотерея на удачу. Старый загранпаспорт может сорвать путешествие?

Вице-президент АТОР Мурадян посоветовал переходить на 10-летние загранпаспорта

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Обладатели  заграничных паспортов старого образца с пятилетним сроком действия и без биометрии столкнулись с новыми ограничениями, причем не только за рубежом, но и внутри страны. Теперь для путешествий необходим биометрический документ, иначе поездка может вовсе не состояться. Подробности — в материале 360.ru.

Поездки за границу со старым загранником в 2025 году

В СМИ появилась информация, что с начала 2025 года несколько европейских государств официально прекратили принимать россиян с загранпаспортами старого образца. В список вошли Дания, Норвегия  и Эстония. Франция делает исключение для тех, кто получил шенгенскую визу до 1 июня, а также для детей до 15 лет, сообщил «Царьград».

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил 360.ru, что на самом деле запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет.

«Сейчас есть процедура, по которой ряд стран шенгенского союза не принимает на визу паспорта старого образца, но при этом директива Евросоюза четко говорит о том, что если в паспорте старого образца есть действующая виза, то до окончания ее срока возможно совершить поездку в эту страну именно с этим документом», — подчеркнул эксперт.

Однако туроператоры рекомендуют россиянам отказываться от пятилетних документов без биометрии.

Общая рекомендация, конечно, прекратить получать пятилетние паспорта на совершеннолетних россиян и начинать получать 10-летние, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ.

Артур Мурадян

вице-президент АТОР

Для детей малого возраста имеют смысл пятилетние паспорта, отметил Мурадян. Документ нового образца следует оформлять с 14-16 лет.

«До этого времени, как правило, ограничений на использование не биометрических паспортов мы не отмечаем. Даже в правилах Евросоюза по приему документов на шенгенскую визу стоит, что до 16 лет можно использовать пятилетний не биометрический паспорт», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Трудности в поездках по России

Особые сложности возникли у желающих попасть в Калининград. В компании «РЖД» предупредили, что литовские таможенники стали высаживать пассажиров без биометрии из поездов.

«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с не биометрическими заграничными паспортами», — заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Пассажирам дали несколько рекомендаций для предотвращений таких ситуаций:

«При отсутствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления», — добавили в ФПК.

Фото: РИА «Новости»

Авиаперелеты со старым загранпаспортом

Проблемы возникают и у тех, кто путешествует на самолете. Авиаперевозчики не берут на борт пассажиров, если возникают сомнения в их праве на въезд.

Был случай, когда женщине пришлось срочно делать биометрический паспорт, чтобы вернуться из Венгрии через Эстонию, сообщило издание Pravda.ru.

Фото: РИА «Новости»

Как сделать загранпаспорт быстро

По месту постоянной регистрации срок оформления загранпаспорта — до месяца, по месту временной регистрации или без нее — до трех месяцев и до  трех рабочих дней  — при экстренных обстоятельствах. Например, смерть родственника за рубежом.

Загранпаспорт нового образца действует 10 лет. Цифровое фото на документ делают в подразделении МВД, у россиян старше 12 лет снимают отпечатки пальцев.

За оформление придется заплатить госпошлину в три тысячи рублей до 14 лет, и шесть тысяч — если старше.

Паспорт сделают за три дня если:

«Органы МВД, отвечающие за выдачу загранпаспортов, теперь на вполне законных основаниях предоставляют услугу срочного оформления. Без нее срок где-то месяц, с ней — до 10 дней можно оформить паспорт нового образца, если у вас нету никаких ограничений на выезд с территории России», — заявил Мурадян.

Фото: РИА «Новости»

Какие документы нужны для загранпаспорта

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