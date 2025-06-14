14 июня 2025 13:57 Лотерея на удачу. Старый загранпаспорт может сорвать путешествие? Вице-президент АТОР Мурадян посоветовал переходить на 10-летние загранпаспорта 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Обладатели заграничных паспортов старого образца с пятилетним сроком действия и без биометрии столкнулись с новыми ограничениями, причем не только за рубежом, но и внутри страны. Теперь для путешествий необходим биометрический документ, иначе поездка может вовсе не состояться. Подробности — в материале 360.ru.

Поездки за границу со старым загранником в 2025 году В СМИ появилась информация, что с начала 2025 года несколько европейских государств официально прекратили принимать россиян с загранпаспортами старого образца. В список вошли Дания, Норвегия и Эстония. Франция делает исключение для тех, кто получил шенгенскую визу до 1 июня, а также для детей до 15 лет, сообщил «Царьград». Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил 360.ru, что на самом деле запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет. «Сейчас есть процедура, по которой ряд стран шенгенского союза не принимает на визу паспорта старого образца, но при этом директива Евросоюза четко говорит о том, что если в паспорте старого образца есть действующая виза, то до окончания ее срока возможно совершить поездку в эту страну именно с этим документом», — подчеркнул эксперт. Однако туроператоры рекомендуют россиянам отказываться от пятилетних документов без биометрии.

Общая рекомендация, конечно, прекратить получать пятилетние паспорта на совершеннолетних россиян и начинать получать 10-летние, поскольку тенденция такова, что рано или поздно этот паспорт прекратят принимать в ряде стран как проездной документ. Артур Мурадян вице-президент АТОР

Для детей малого возраста имеют смысл пятилетние паспорта, отметил Мурадян. Документ нового образца следует оформлять с 14-16 лет. «До этого времени, как правило, ограничений на использование не биометрических паспортов мы не отмечаем. Даже в правилах Евросоюза по приему документов на шенгенскую визу стоит, что до 16 лет можно использовать пятилетний не биометрический паспорт», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Трудности в поездках по России Особые сложности возникли у желающих попасть в Калининград. В компании «РЖД» предупредили, что литовские таможенники стали высаживать пассажиров без биометрии из поездов. «При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с не биометрическими заграничными паспортами», — заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД). Пассажирам дали несколько рекомендаций для предотвращений таких ситуаций: приобретать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением (независимо от наличия шенгенской визы) упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД);

заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литовской Республики. «При отсутствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления», — добавили в ФПК.

Фото: РИА «Новости»

Авиаперелеты со старым загранпаспортом Проблемы возникают и у тех, кто путешествует на самолете. Авиаперевозчики не берут на борт пассажиров, если возникают сомнения в их праве на въезд. Был случай, когда женщине пришлось срочно делать биометрический паспорт, чтобы вернуться из Венгрии через Эстонию, сообщило издание Pravda.ru.

Фото: РИА «Новости»

Как сделать загранпаспорт быстро По месту постоянной регистрации срок оформления загранпаспорта — до месяца, по месту временной регистрации или без нее — до трех месяцев и до трех рабочих дней — при экстренных обстоятельствах. Например, смерть родственника за рубежом. Загранпаспорт нового образца действует 10 лет. Цифровое фото на документ делают в подразделении МВД, у россиян старше 12 лет снимают отпечатки пальцев. За оформление придется заплатить госпошлину в три тысячи рублей до 14 лет, и шесть тысяч — если старше. Паспорт сделают за три дня если: необходимо срочное лечение за границей. Для этого потребуется письмо из российской и зарубежной клиник, чтобы подтвердить необходимость поездки;

близкий родственник за границей тяжело заболел или умер. Нужно заверенное сообщение из-за рубежа о тяжелом заболевании близкого родственника или о его смерти. Речь идет о супругах, родителях, детях, внуках, супругах детей, братьях и сестрах, дедушках и бабушках. «Органы МВД, отвечающие за выдачу загранпаспортов, теперь на вполне законных основаниях предоставляют услугу срочного оформления. Без нее срок где-то месяц, с ней — до 10 дней можно оформить паспорт нового образца, если у вас нету никаких ограничений на выезд с территории России», — заявил Мурадян.

Фото: РИА «Новости»

Какие документы нужны для загранпаспорта основной паспорт;

ранее выданные загранпаспорта (действующие или просроченные);

фотографии;

заявление (онлайн или бумажное);

квитанция об оплате госпошлины.

Загранпаспорт можно оформить через «Госуслуги», в МФЦ или подразделении МВД.