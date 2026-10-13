Россиянам разъяснили, как сохранить деньги при банкротстве управляющей компании

При банкротстве управляющей компании собственникам важно проверить, где хранятся взносы, и быстро выбрать новое управление. Закон защищает большинство целевых платежей, сообщает RT .

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алена Силачева пояснила: взносы на капремонт на спецсчете принадлежат жильцам и не входят в конкурсную массу. За два месяца нужно сменить владельца счета или способ накопления. Иначе решение примет администрация.

Региональный оператор по закону не может стать банкротом. Если он не выполняет обязательства, регион возмещает собственникам убытки из бюджета. Сбор взносов управляющей компанией без спецсчета незаконен: деньги могут попасть в общую массу долгов.

Неизрасходованные средства на текущий ремонт компания должна передать новой организации. Коммунальные платежи не входят в конкурсную массу, повторно требовать оплату оказанных услуг незаконно.

Сведения об отзыве лицензии публикуют в реестре и на сайте жилинспекции. Наличие спецсчета можно проверить в государственной системе ЖКХ, компании или банке. За 15 дней жильцам нужно выбрать новый способ управления. Если собрание не состоялось, администрация за месяц проведет конкурс.

Новая организация должна взыскивать остатки средств на ремонт. После исключения дома из реестра прежней компании ее квитанции недействительны. При двойных начислениях следует обратиться в прокуратуру или жилинспекцию.