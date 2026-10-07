Алтай накрыл первый снегопад

На видео заметно, что снег уже накрыл дороги и деревья. Улицу заволокло белой пеленой. В регионе наступила настоящая зима.

Как заявили в МЧС края, в следующие сутки здесь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 15 метров в секунду ночью и до 24 — днем.

Накануне снегопад сняли в Сургуте. Снежный покров укрыл машины и дома.

До этого во власти непогоды оказалась Челябинская область. В Госавтоинспекции региона предупредили жителей о сложных погодных условиях. Водителям порекомендовали воздержаться от дальних поездок и следить за скоростным режимом.

В последний день сентября снегопад накрыл Бурятию. В МЧС предупредили о гололедице и порывах ветра до 20 метров в секунду.