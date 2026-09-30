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    Путин назвал мужество бойцов СВО важнейшим моральным ориентиром

    Путин: мужество бойцов СВО — моральный ориентир для госслужащих

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин назвал мужество бойцов СВО важнейшим моральным ориентиром для чиновников и всех, кто работает в сфере госуправления. Об этом глава государства сказал на встрече с новоизбранными главами регионов, его слова привел ТАСС.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, — дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», — подчеркнул Путин.

    По словам российского лидера, речь идет не только о безопасности и обороноспособности России, но также и о наращивании своих промышленных, технологических и научных компетенций.

    Как отметил глава государства, механизмы достижения этих целей заложили в национальных проектах. Успех их реализации зависит от того, как идет работа, — прежде всего в регионах.

    Ранее российский лидер заявил, что страна не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой.

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