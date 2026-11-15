Россиянам объяснили, что усыновители могут получить по 217 тысяч рублей на ребенка
Усыновители детей старше семи лет, детей с инвалидностью, а также братьев и сестер имеют право на повышенное единовременное пособие. С 1 февраля 2026 года оно составляет 217 384,58 рубля на каждого ребенка, сообщает RT.
Депутат Госдумы Никита Чаплин пояснил, что каждая из этих категорий дает самостоятельное право на повышенную выплату по закону № 81-ФЗ. Если семья усыновляет нескольких детей, пособие рассчитывают отдельно на каждого. Деньги получает один из усыновителей.
Обычное пособие при передаче ребенка в семью с 1 февраля 2026 года составляет 28 450,45 рубля без учета районного коэффициента. В регионах, где он установлен, его применяют при расчете.
Для оформления нужно обратиться в Социальный фонд России в течение шести месяцев со дня вступления решения суда об усыновлении в законную силу. Заявление можно подать в клиентской службе фонда, многофункциональном центре, электронно или по почте. Потребуется копия решения суда, а при личном обращении — паспорт и реквизиты счета.
Фонд рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней после регистрации и поступления необходимых сведений. После назначения пособия деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней.