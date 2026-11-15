Россиянам объяснили, что усыновители могут получить по 217 тысяч рублей на ребенка

Усыновители детей старше семи лет, детей с инвалидностью, а также братьев и сестер имеют право на повышенное единовременное пособие. С 1 февраля 2026 года оно составляет 217 384,58 рубля на каждого ребенка, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин пояснил, что каждая из этих категорий дает самостоятельное право на повышенную выплату по закону № 81-ФЗ. Если семья усыновляет нескольких детей, пособие рассчитывают отдельно на каждого. Деньги получает один из усыновителей.

Обычное пособие при передаче ребенка в семью с 1 февраля 2026 года составляет 28 450,45 рубля без учета районного коэффициента. В регионах, где он установлен, его применяют при расчете.

Для оформления нужно обратиться в Социальный фонд России в течение шести месяцев со дня вступления решения суда об усыновлении в законную силу. Заявление можно подать в клиентской службе фонда, многофункциональном центре, электронно или по почте. Потребуется копия решения суда, а при личном обращении — паспорт и реквизиты счета.

Фонд рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней после регистрации и поступления необходимых сведений. После назначения пособия деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней.