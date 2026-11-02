Премиум-седан Aurus подешевел

Mash: Aurus предложит Senat 2026 года со скидкой до 10 млн рублей

Компания Aurus намерена ускорить продажу седанов Senat 2026 года выпуска и снизить цену нескольких автомобилей до 40 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным источника, специальное предложение позволит приобрести машину примерно на 9–10 миллионов дешевле обычной стоимости в 49–50 миллионов рублей.

Таким образом производитель рассчитывает приблизиться к выполнению плана продаж. В 2027 году автомобили нынешней версии будут стоить не менее 50–52 миллионов рублей.

Обновленный Senat пока можно заказать по цене от 49 миллионов рублей. Готовых машин нет, поставки покупателям ожидаются в апреле — июне 2027 года. При оформлении заказа сейчас дилеры обещают зафиксировать стоимость.

В следующем году начальная цена рестайлингового седана, по их прогнозу, вырастет как минимум до 55 миллионов рублей.