Россиянам объяснили, чем грозит хранение вещей в корзине кондиционера

Хранение вещей в корзине для кондиционера может обернуться штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы, если конструкция упадет и причинит вред людям. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает Москва 24 .

Поводом для комментария стали фотографии москвича, который хранит автомобильные шины в корзинах для кондиционера. Бондарь предупредил об опасности использования этих конструкций не по назначению.

По словам эксперта, при падении корзины ответственность будет нести собственник, если не докажет обратное. Ему придется полностью возместить ущерб имуществу, расходы на лечение пострадавших, утраченный заработок и моральный вред.

Если падение приведет к тяжкому вреду здоровью, виновному грозит ответственность по статье 118 УК РФ. Она предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет либо арест до шести месяцев.

При гибели человека виновного могут судить по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Наказание — исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.