Злоумышленники предлагают геймерам опасные приложения под видом GTA VI и создают поддельные сайты предзаказа. О схемах обмана рассказала эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова, сообщает Hi-Tech Mail .

С июня по ноябрь 2026 года защитные решения компании сработали более 27 тыс. раз из-за вредоносных программ и потенциально опасных приложений, связанных с GTA VI.

По словам Алтуховой, вместо игры пользователи рискуют скачать троянские программы, навязчивое рекламное ПО или приложения, которые без их ведома меняют настройки браузера. Через сайты с якобы доступным предзаказом мошенники крадут данные россиян.

Эксперт призвала покупать игры только на проверенных ресурсах и критически относиться к предложениям раннего доступа к ожидаемым новинкам.

GTA VI выходит 19 ноября. В Новой Зеландии игра стала доступна 18 ноября в 14 часов по московскому времени. Критики назвали проект настоящим шедевром.