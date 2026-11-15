Консьержа люберецкого ЖК зарезал его собственный сын

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в убийстве консьержа на посту охраны ЖК «Новокрасково» в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба МВД Московской области.

Ночью 15 ноября 2026 года на рабочее место к консьержу 1960 года рождения пришел его 35-летний сын.

«По предварительной информации, между мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение», — отметили в полиции.

Потерпевший скончался на месте. Территориальный отдел СК возбудил уголовное дело об убийстве. Люберецкая городская прокуратура контролирует расследование.

«Я живу в 12 секции, наши окна выходят на место работы охраны. <…> Убицу поймали жители ЖК. Я не знаю, выпивали они или нет, но хочу сказать, что убитый был очень хорошим человеком», — поделилась с 360.ru одна из жительниц ЖК.

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