Мужчина, подозреваемый в убийстве 28-летней девушки на северо-востоке Москвы, после расправы разместил ее фотографию в принадлежащем ей аккаунте в соцсети. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемым оказался 38-летний Д., работавший мастером лазерной эпиляции. Ранее он был судим и, по предварительной информации, употреблял наркотики.

Погибшая Н. работала в фитнес-центре. Ее тело с ножевыми ранениями шеи обнаружили в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице. После преступления мужчина попытался покончить с собой. Позже РЕН ТВ сообщил, что он скончался.

Ранее столичный Следственный комитет сообщил, что девушку, предположительно, смертельно ранил ее знакомый. После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью на улице Марксистской. Его доставили в городскую больницу.