Роспотребнадзор зафиксировал ​​рост случаев укусов клещей в Свердловской области

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала летнего сезона в Свердловской области зарегистрировано более 24 тысяч случаев пострадавших от укусов клещей. Об этом написал сайт Ura.ru .

Судя по статистике, это на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ​​После исследования 16 тысяч особей клещей возбудители клещевого энцефалита обнаружили в 1,2% проб, а моноцитарного эрлихиоза — в 3,7%.

С подозрением на клещевой энцефалит в больницу попали 128 человек, говорится в сообщении ведомства.