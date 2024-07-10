Роскачество: владельцы кафе самостоятельно решают, пускать ли в зал гостей с животными

Федеральное законодательство не регламентирует вопрос допустимости посещения заведений общепита с животными. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По данным экспертов, при отсутствии региональных норм владельцы кафе самостоятельно решают, пускать ли в зал гостей с питомцами. Согласие на такие действия требует соблюдения ряда правил.

Так, посетителей обязаны предупреждать о наличии собак в заведении. Это позволит людям с аллергией выбрать другое место.