Роскачество: в случае травмирования около дома можно получить компенсацию

Если человек получил травму из-за того, что коммунальные службы не справляются со своими обязанностями и не убирают снег и наледь, нужно направить претензию организации, ответственной за содержание соответствующей территории. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

Чтобы получить компенсацию, при получении травмы необходимо зафиксировать место и время произошедшего. Для этого нужно вызвать скорую медицинскую помощь — выписка из карты вызова впоследствии может помочь подтвердить факт получения травмы и место ее получения. Однако бригада скорой помощи может не забрать пострадавшего в больницу. В этом случае стоит самостоятельно обратиться в травмпункт и взять справку, в которой зафиксированы полученные травмы. Также необходимо найти возможных свидетелей и взять у них контактные данные. Записи с камер видеонаблюдения тоже могут быть полезны. Обратиться можно к организациям, которые обслуживают эти камеры.

При дальнейшем лечении нужно сохранять все справки, подтверждающие срок лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы.

После этого необходимо обратиться с претензией к ответственному за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, следует обратиться в суд.