Роскачество: отопление отключают при среднесуточной температуре +8 градусов

Решение о прекращении подачи тепла в многоквартирные дома принимает местная администрация. Руководствуются власти постановлением правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Представители организации отметили, что отопление в квартирах отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не опускается ниже +8 градусов.

«Важно помнить: если в отдельные дни температура поднимается выше этого порога, но общее правило не выполняется, отопление продолжит работать. Это связано с тем, что внезапное потепление днем может смениться ночным похолоданием и резкое отключение тепла может привести к дискомфорту», — пояснили специалисты.

Перед окончанием отопительного сезона местные органы власти публикуют соответствующее распоряжение. Отопление отключают в течение трех–пяти дней после публикации документа. Конкретные сроки зависят от региона и погоды.