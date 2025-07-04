Подмосковная команда стала чемпионом России по мини-футболу среди слепых

Подмосковье выиграло на чемпионате России по мини-футболу среди слепых спортсменов. В соревнованиях участвовали команды из Москвы, Московской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Республики Марий-Эл и Дагестана.

Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье представили две команды. В составе сборной «Московская область-1» выступили Сергей Манжос, Денис Егоров, Никита Егоров, Евгений Шелаев и Андрей Тихонов. Они обошли всех соперников и стали чемпионами. Второе место заняла команда «Москва-1», а третье — сборная Республики Марий-Эл.

Кроме того, нападающий Денис Егоров и вратарь Давид Гаев стали лучшими игроками турнира.

Чемпионат проходил с 25 по 30 июля в Раменском в рамках госпрограммы «Спорт России».