Пловцы из Истры победили в международном заплыве

Спортсмены из округа приняли участие в X-WATERS Murom и завоевали медали. Соревновались в заплыве более тысячи человек из разных городов России.

X-WATERS Murom проходит уже в третий раз и включен в российскую серию чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Участники преодолевали Оку на пяти разных дистанциях — от мили до десяти километров. Также была отдельная соревновательная категория для подростков.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду пловцы из Истры завоевали три бронзовые медали и одну золотую. На дистанции 500 метров Ольга Капущова заняла первое место в категории старше 50 лет с результатом 0:05:59,6. Илона Бименова в абсолюте и Андрей Заюков в категории от 30 лет заняли третьи места. Ольга Капущова преодолела милю за 0:26:43,3 и стала бронзовым призером. Остальные пловцы из округа тоже отлично показали себя на других дистанциях.

В следующий раз заплыв X-WATERS пройдет в Рузе 16 августа. Регистрация участников уже началась.