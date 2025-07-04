В Подмосковье женщина умерла во время операции по увеличению груди

Пациентка частной клиники в Подольске скончалась во время проведения пластической операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 2 июля женщина обратилась в одну из частных клиник Подольска для проведения пластической операции.

Пациентка не вышла из состояния наркоза во время хирургического вмешательства. Сотрудники клиники попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось — она умерла.

Источник РЕН ТВ добавил, что речь идет о 47-летней женщине. Она хотела увеличить грудь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее житель Перми умер после операции по удалению зуба в одной из клиник города.