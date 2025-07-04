Еще одна IT-компания из Подмосковья получила грант на развитие

В Московской области предоставили IT-гранта компании «Ламода Тех». Организация отвечает за технологическое развитие онлайн-торговли в сфере моды, а также ритейл в Lamoda.

В Министерстве государственного управления региона отметили, что в сферу деятельности компании входит автоматизация складских процессов, разработка мобильных приложений, внедрение ERP- и CRM-систем в странах СНГ.

«Стимулирование роста ИТ-компаний — важная часть формирования устойчивой цифровой экономики региона. Грантовая поддержка позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, развивать передовые технологические решения и повышать уровень цифровой зрелости в Подмосковье», — пояснил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Участвовать в программе могут зарегистрированные в области IT-компании, соответствующие ряду критериев, в том числе доля выручки от IT-деятельности должна составлять не менее 30%, минимум пять новых сотрудников, которые в течение последнего года не работали в Подмосковье, должны быть наняты с зарплатой от 120 тысяч рублей.

Подробная информация о программе поддержки IT-компаний доступна на портале госуслуг Московской области.