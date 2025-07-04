Гарбузов: наземный робот-дрон разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники разработало наземное беспилотное устройство, способное перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Новая разработка создана на основе собственных чертежей и моделей, программного обеспечения и системы управления компании ОЭЗ Москвы», — добавил он.
Собственная масса робота — 85 килограммов, на нем можно разместить различное оборудование. Использовать его можно во множестве сфер — от строительства и геологоразведки до спасения пострадавших. Дальность связи с ним варьируется от 0,5 до пяти километров в зависимости от типа оптоволоконного кабеля.
Первые образцы уже проходят испытания на полигоне. Также разработчики представили версию с автоматизированным лафетным стволом для пожарной службы.
Компания работает с 2013 года и за это время представила более 20 моделей роботов разного класса и назначения. Некоторые из них уникальны в своем роде.
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